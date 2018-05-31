В России начались продажи Chevrolet Traverse – с Петербурга

У внедорожника Chevrolet Traverse дебют в России. Продажи стартуют с Санкт-Петербурга, сообщает 31 мая пресс-служба одного из петербургских автодилеров. Приём российских заказов компания Chevrolet ведёт с апреля.

Chevrolet Traverse выпускается на заводе GM в штате Мичиган. Это первый автомобиль в линейке концерна General Motors с 9-ступенчатой коробкой передач. Он семи- или восьмиместный, оснащается 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 318 л.с., максимальный крутящий момент – 360 НМ. До 100 км/ч он разгоняется за 7,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 10 литров на 100 км, причём Traverse является первой моделью в линейке Chevrolet, которая оснащена интеллектуальной технологией Stop/Start, позволяющей экономично расходовать топливо. Модель доступна в трёх комплектациях: LE, LT и Premier. Во все комплектации входит дистанционный запуск двигателя.

Водитель в зависимости от дорожных условий может вручную выбрать один из трёх режимов вождения: Normal – для ежедневных поездок, используется передний привод для сокращения расхода топлива; 4x4/Snow – полноприводный режим для снега и гололеда; Off-Road – режим с увеличенным крутящим моментом на задние колеса для езды по траве, гравию и бездорожью.

Системы безопасности Traverse используют камеры и ультразвуковые датчики. Камера заднего вида транслирует потоковое видео на зеркало заднего вида. Фронтальная камера следит за пешеходами на пути автомобиля, и при обнаружении человека система оповещает водителя визуальным и звуковым сигналами, а при необходимости задействует тормоза.

В Traverse есть девять точек для подзарядки портативных устройств: 7 USB-портов, розетка 220 V и беспроводное устройство для смартфонов. Модель получила функцию открывания двери багажника без рук (логотип Chevrolet проецируется на дорожную поверхность и указывает место нахождения датчика открытия – водителю только остается провести ногой под задним бампером машины) и возможность запрограммировать высоту открывания двери. Базовая версия среди прочего включает дистанционный запуск двигателя и бесключевой доступ в салон, электрический стояночный тормоз, круиз-контроль, датчики давления в шинах, тонировку задних стекол и заправочную горловину без крышки.

Стоимость Chevrolet Traversre в комплектации LE начинается от 2 990 000 рублей, в версии LT – от 3 149 000 рублей, а вариант Premier обойдется минимум в 3 449 000 рублей.