Российские должники поставили рекорд по невыездам за границу

Более 3,3 миллиона жителей РФ запретили покидать страну из-за долгов. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го количество невыездных увеличилось на миллион и достигло самого высокого уровня за последние годы.

Об этом 31 мая пишет РБК со ссылкой на ТАСС. По информации Федеральной службы судебных приставов, с начала года вынесено 1,6 млн новых постановлений о временном ограничении на выезд за границу. Эту меру в ведомстве считают одной из самых эффективных. С помощью неё за пять месяцев 2018 года с должников взыскали 18,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на майские каникулы из страны из-за долгов не смогли уехать больше 26 тысяч петербуржцев.