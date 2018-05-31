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Фонтанка.fi
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31.05.2018 11:54

Финляндия планирует отказаться от табака к 2030 году

В Финляндии ужесточат табачный закон и связанное с ним налогообложение. Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии 31 мая, в Международный день борьбы с курением, представило дорожную карту, цель которой – снизить долю курящего и употребляющего другую никотиновую продукцию населения до 5% к 2030 году.

Предлагается ужесточить требования к упаковке (в последний раз они менялись в 2016-м), а также повысить акцизы таким образом, что к 2020 году пачка сигарет в среднем будет стоить 8,20 евро, 5,60 евро из которых – доля налога. Поднять налог также планируется и на никотиновую продукцию, не содержащую табака (жидкости и заменители). Возрастное ограничение для продажи и иных видов передачи молодым людям может подняться до 20 лет. Территорий, где курящие смогут затянуться сигаретой, тоже станет гораздо меньше. Министерство хочет запретить курение  на игровых площадках, пляжах, остановках общественного транспорта, железнодорожных платформах и стоянках такси. От муниципалитетов тоже ждут банов: например, на курение на площадях.

Санкция за нарушение запрета на курение будет административной мерой, аналогичной штрафу за парковку.

Кроме того, власти намерены снизить лимит по ввозу табачных изделий из стран, не входящих в Евросоюз, таких как Россия: вместо блока (200 сигарет) – 40 сигарет, вместо 50 сигар – 10. Сейчас табак из России в Финляндию финны могут ввозить при условии пребывания за пределами своей страны не менее 24 часов, а нерезиденты – если собираются в Суоми на более чем 72 часа. Ввоз снюса, жевательного и нюхательного табака тоже могут ограничить с 1 кг до 100 г на одно лицо в день. Наказание за контрабанду и незаконную торговлю импортными товарами тоже станет жёстче.

Обязательным требованием для молодёжных и спортивных организаций, которые запрашивают государственные субсидии, станут мероприятия по профилактике употребления табака и никотиновых продуктов.


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31.05.2018 11:59
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ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
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