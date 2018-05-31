Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота».

Подробнее с условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте банков ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк».

ЖК «Галактика.Премиум» – проект бизнес-класса, являющийся частью квартала «Галактика» – самого масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением системы навесного вентилируемого фасада. Элегантная конструкция зданий, множество декоративных элементов, отражающих индивидуальный архитектурный облик, и витражное остекление подчеркнут статусность проекта и гармонично впишут его в облик Московского проспекта.

«Галактика.Премиум» состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с любого этажа на лифте. В общей сложности в паркингах запроектировано 399 машиномест. Жилой комплекс на 576 квартир будет построен в престижном Московском районе. Ввод в эксплуатацию ЖК «Галактика.Премиум» запланирован на I квартал 2021 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Галактика. Премиум» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/