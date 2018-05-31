МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Ким Чен Ына

Министерство иностранных дел РФ подтвердило встречу Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в Пхеньяне 31 мая.

Соответствующая запись с фотографией дипломата и лидера Северной Кореи появилась в твиттере российского внешнеполитического ведомства.

🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Детали переговоров главы российской дипломатии и председателя Госсовета КНДР не раскрываются, но скорее всего они касались предстоящих переговоров Ким Чем Ына и президента США Дональда Трампа. Они намечены на 12 июня в Сингапуре.

Позже на сайте МИД РФ появились комментарии: вступительное слово Сергея Лаврова перед началом переговоров с северокорейским лидером. Лавров передал ему тёплый привет от Владимира Путина и его благодарность за поздравления в связи с переизбранием на новый президентский срок, затем дипломат перешел к текущим проблемам региона. "Мы очень позитивно оценили пханмунчжомскую декларацию, которую Вы подписали с Президентом Республики Корея. Готовы всячески способствовать её реализации, тем более что там упомянуты железнодорожные проекты, которые в перспективе должны реализовываться с участием Российской Федерации.... Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады", – заключил Сергей Лавров.