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31.05.2018 11:36

Заподозренную в неуплате налогов главу туроператора не отпустили под залог 1,5 млн рублей

Гендиректор петербургской турфирмы «Спб-Турс», обвиняемая в неуплате налогов, отправлена под домашний арест. Суд не отпустил ее под залог в 1,5 млн рублей. 

Как сообщает 31 мая пресс-служба судов города, Дзержинский районный суд отправил на два месяца под домашний арест Викторию Ротер, обвиняемую по  п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ. В изоляции от общества бизнесвумен проведет до 29 июля. Адвокат просил отпустить ее под залог в полтора миллиона рублей, но суд предпочел другую меру пресечения.  

Напомним, по версии следствия, гендиректор ООО «СПб-Турс», уходя от уплаты налогов, внесла ложные сведения о доходах в налоговые декларации. В период с 2013 по 2015 год в казну не поступило почти 83 млн рублей. 

Дело возбудили 17 апреля, а 29 мая предпринимательнице предъявили обвинение. Вину она не признала.

Как ранее сообщала «Фонтанка», «Спб-Турс» специализируется на иностранных туристах, прибывающих в Северную столицу, в том числе в рамках круизов. 

 


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