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31.05.2018 11:54

Ревизия «Зенита» по кофейной гуще

Петербург прожил день с Сергеем Семаком в качестве главного тренера, официальных новостей с объявления во вторник не прибавилось, и отдел спорта "Фонтанки" решил прикинуть: а что со штатным расписанием? С кем из футболистов Семак отправится на первый сбор, а кто, пройдя медосмотр в середине июня, в новый этап развития "Зенита" не попадет?
Ревизия «Зенита» по кофейной гуще
Сергей Семак и Александр Кокорин//Вячеслав Евдокимов//ФК "Зенит"/ТАСС

Мы цинично пойдем по линиям. Однозначно, главный вратарь в "Зените" сейчас Андрей Лунев. Контракты Михаила Кержакова и Юрия Лодыгина заканчиваются 30 июня 2019 года, то есть в конце будущего сезона. Есть основания полагать, что первым номером в петербургском клубе останется бывший вратарь "Уфы": Семак и Лунев в столице Башкирии не пересеклись, но зато встретятся в самом северном городе-миллионере.

"Уфа" Сергея Богдановича очень старалась играть в оборону, не всегда получалось, но тренерская рука была видна. Семака на медосмотре ждет неплохой партизанский отряд защитников: Игорь Смольников, Эльмир Набиуллин, Денис Терентьев, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Иван Новосельцев. В джунглях "Зенита-2" есть Александр Анюков. В теории – Илья Скроботов. 9 человек на 5/4 позиции – есть о чем призадуматься. А есть еще Евгений Чернов, возвращающийся из "Тосно"... 

Нет, черт с ними, линиями. Мы понимаем прекрасно, что Семак будет вынужден совместить команду Мирчи Луческу и коллектив физкультурников Роберто Манчини (не надо обижаться, и в этой группировке были герои). 

А теперь прикинем: сейчас – до 30 июня 2018 года – в "Зенит" возвращаются Артур Юсупов из "Ростова", Ибрагим Цаллагов из "Динамо", Кристиан Нобоа из "Рубина", Олег Шатов из "Краснодара", Игорь Обухов, Артем Дзюба, Иван Новосельцев, Лука Джорджевич из "Арсенала", Эрнани из "Сент-Этьена", Сергей Зуйков из "Томи", Роберт Мак из ПАОКа, Лука Джорджевич из Тулы, Дмитрий Богаев и Максим Карпов из Хабаровска, Евгений Чернов из "Тосно", Луиш Нету из "Фенербахче", Алексей Исаев из "Енисея".

Сейчас в "Зените" в основной команде на сайте 21 футболист. Из аренды возвращается 17, еще один стартовый состав со скамейкой. Даже если вычеркнуть молодых, все равно получается больше 30: в свое время один голландский тренер признавался мне, что идеальное число футболистов для топ-клуба на сезон – 23. Может быть, 25.

У "Зенита" есть два травмированных футболиста: Эммануэль Маммана и Александр Кокорин. У обоих – травмы крестообразных связок колен. Потенциально оба – усиление. Когда они вернутся – кто же знает. 

Нас однозначно ждет новый тренерский штаб. Сейчас на соответствующей странице значится Семак соло. Понятно, что, прощаясь с Манчини, менеджмент "Зенита" прощался и с его помощниками: мы полагаем, это главное объяснение, почему конкретно эта страница официального сайта сейчас выглядит так скромно, хотя не все они официально покинули клуб – некоторые на контракте. 

Семак – ипостась последовательности: он закончил карьеру по травме, вошел в тренерский штаб Спаллетти, работал с Фабио Капелло в сборной страны, в бандах Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. За всем этим послужным списком виднеется стратегия, и есть основания полагать, что одним из дизайнеров этой преемственности был Александр Дюков, председатель совета директоров "Зенита". Сейчас в тренерском штабе есть 3 человека, которые могли бы выступить на совещании на тему "преемственность": Анатолий Тимощук, Игорь Симутенков, Михаил Бирюков. Теоретически – с разной вероятностью – все трое могут войти команду Семака, теоретически не исключено возвращение в Петербург выпускника Классической гимназии Александра Низелика

Отдельный сюжет: кого из игроков приведет Семак с собой? Я не припомню тренера "Зенита", который не позвал бы с собой товарищей с предыдущего места работы. Власта подарил нам Мартина Горака и Лукаша Гартига. Дик Адвокат – Ким Дон Джина и Ли Хо. Как Боаш страдал из-за Фалькао, к счастью – Халк ждал его уже в Петербурге. Очень интересно, кому из "Уфы" повезет. Дмитрий Стоцкий уже поторопился и выбрал "Краснодар". Смотрю сейчас на заявку "Уфы" на предыдущий чемпионат и теряюсь: неужто Иван Обляков? Понятно, что по лиге есть смысл двигать только русские молодые паспорта: Обляков – парень из деревни Вындин Остров Ленинградской области, выпускник школы "Зенит" (внимание, это не школа ФК "Зенит", несмотря на название). Население Вындиного Острова – 1187 человек. Обляков должен был ехать на сбор главной команды Петербурга, но, как рассказывали, агенты увезли Ивана с трапа самолета в Уфу.

Эта мысль уже звучала неоднократно в последние дни: Семака ждет очень много работы. Очень. И самый важный вопрос: будут ли ему помогать спортивный директор Оресто Чинквини, его жена Элизабет Бартоши и заместитель Чинквини Вячеслав Малафеев. Сейчас на сайте эти герои не значатся.  

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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