Петербуржцу предъявили продажу кэша на 200 млн рублей

Оперативники «банковского» отдела экономической полиции Петербурга провели серию обысков в связи с новым делом по незаконной банковской деятельности на 200 млн рублей. «Фонтанка» выяснила, что к бизнесмену, торгующему цветами, пришли «на плечах» декабрьских мероприятий, когда беспокоили «Леш-Мерседесов», а даму, уже находившуюся под домашним арестом, вновь застали за «делом».

По информации «Фонтанки», 30 мая сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете города по части второй статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере». Основному фигуранту Пономареву вменяют обналичивание с начала 2015 по конец 2017 года более 200 миллионов рублей под 5 процентов, что составило более 10 миллионов рублей.

Заметим, что бизнесмен имеет отношение к торговле цветами в Петербурге, где ему подконтрольны компании «Флора Карго», «Цветочная биржа», «Флора Логистик», «Флора Трак». Так что в материалах дела указано, что подрабатывал предприниматель на продаже кэша.

По данным нашего издания, несмотря на то, что в начале декабря 2017 года Пономарева уже беспокоили оперативники «банковского» отдела, 30 мая следователь отправил его на подписку о невыезде.

Что касается прошлогодних мероприятий, о которых сообщала «Фонтанка» , то 6 декабря силовики провели 12 обысков также по делу о незаконной банковской деятельности в 300 миллионов рублей, после чего под домашний арест попали трое подозреваемых – Воронов, Араштаев, Захарова. Заодно «Фонтанка» информировала, что подозреваемые Лобанов и Ильинский заранее узнали о незваных гостях и успели выехать в Прибалтику. Любопытно, что игроки на рынке обнала Петербурга тогда говорили о проблемах у двух «Леш-Мерседесов». Судя по всему, они имели в виду арестованного Алексея Араштаева и успевшего исчезнуть Алексея Ильинского.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня Ильинский и Лобанов объявлены в международный розыск, а к Наталье Захаровой, находящейся под домашним арестом, вновь пришли с обыском. В результате у нее в квартире и помещениях ее знакомых были обнаружены бухгалтерские документы, свидетельствующие, что она продолжила заниматься обналичиванием.

31 мая следствие выходит в Василеостровский суд с ходатайством изменить ее домашний арест на реальный.