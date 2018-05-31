Конфликт с катанием на капоте на Дороге жизни попал на видео

Дорожный конфликт произошёл утром 31 мая на Дороге жизни в Романовке. Мы расскажем о нём так, как очевидцы в соцсетях, когда сюжет не совпадает с фабулой, чтобы продемонстрировать, что сведения из разных источников зачастую противоречат друг другу. Есть две видеозаписи, но и они не дают полной картины.

В группе «Типичный Всеволожск» «ВКонтакте» Алексей, представившийся участником конфликта, рассказывает, что «пытался остановить пьяного урода на Дороге жизни» и в итоге «прокатился с ветерком на его капоте», при этом никто ему не помог. Его оппонент уехал с места происшествия с разбитым лобовым стеклом.

Видео: YouTube/Мегаполис

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» начали с конца и в оппоненте Алексея разглядели женщину: «На Дороге жизни пьяная женщина за рулем старенького «Мерседеса» сбила мужчину и провезла его на своём капоте 200 метров, после чего мужик попытался разбить кулаком лобовое стекло, но попытки остановить машину были тщетны, и мужик был скинут с капота, до полиции дозванивался 20 минут».

В комментариях появилась видеозапись завязки и пояснения. «Она врезалась в мужика, он остановился, вышел, потом увидел, что она пьяная, и всё стал показывать, мол, помогите вытащить, она пьяная!» – пишет Егор.

«Да вон, выложили уже начало конфликта. Человеку с обочины (Алексею. – Прим. ред.) этот мужик въехал в машину. Пострадавший вышел разбираться и подумал, что водитель «Мерса» пьян. Начал просить о помощи, пытался остановить. И там мужик за рулем «Мерса», со слов пострадавшего», – добавляет Виктория.

А чуть позже в комментариях в «Типичном Всеволожске» сам Алексей рассказывает предысторию, в которой пьяный мужчина всё-таки «превратился» в женщину (авторский текст сохранен. – Прим. ред.): «Началось все около «Магнита» в Романовке. Эта мразь перекрыла проезд на полторы полосы. Кое-как объехали. Дальше по Романовке ехала где по встречной и по обочине. Машины и пешеходы выезжали на обочину и прыгали на заборы. После Романовки на петле чисто по встречной. Встреча в рассыпную. Дальше меня и впереди идущую машину выдавила на обочину, еле успел заметить. И заглохла. Решил проверить. А там тело никакое. Она даже не понимало, что от неё хотят. Встал перед ней. Она завела машину и по глазам. Пришлось прыгать на капот. Или мне прыгать в сторону под встречные авто? Раскроил лобовое в мелкую сетку, думал, остановится. Нифига. И что я неправильно сделал? Просто обидно, что никто не попытался помочь заблокировать машину».

Полиция на место происшествия, по словам Алексея, не приезжала (или, возможно, он не дождался), заявления он не подавал.