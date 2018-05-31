Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Глава МИД Сергей Лавров 31 мая встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил источник в российской делегации.

Фото: МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в КНДР. Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо, сообщает РИА Новости. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Корейского полуострова и некоторые другие международные вопросы.

О встрече с лидером страны заранее не сообщалось.

Известно, что Пхеньян активно готовится к саммиту США — КНДР, который намечен на 12 июня в Сингапуре.