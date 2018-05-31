Кабардинский КамАЗ так выехал с АЗС, что в маршрутке пострадали 11 человек

Смертельное ДТП произошло в Кабардино-Балкарии на федеральной автодороге «Кавказ» утром 31 мая.

Как сообщается на сайте республиканского МВД, 31 мая около 7 часов на 422-м километре трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой КамАЗ. По предварительной версии, выезжая с территории заправки, водитель грузовика столкнулся с «Газелью», которая двигалась со стороны села Куркужин в Нальчик.

На фотографиях видно, что грузовик протаранил маршрутку в бок. Удар оказался таким сильным, видимо, не из-за скорости, а из-за массы КамАЗа.

В «Газели» находилось 14 человек. Один из них получил травмы, не совместимые с жизнью, и, по предварительным данным, 11 были доставлены в лечебные учреждения.

Полиция устанавливает точные обстоятельства ДТП.