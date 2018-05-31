ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в трёх регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности нанесли визит 32 россиянам в поисках незаконно приобретённого оружия. Мероприятия охватили 14 регионов страны. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ведомства.

В результате обысков изъято: 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя, около 4000 патронов, пять килограммов пороха, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, запчасти для изготовления оружия и боеприпасов.

Ликвидированы четыре подпольных мастерских в Московской, Новгородской и Тверской областях. Задержан находившийся в федеральном розыске россиянин.