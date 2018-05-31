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31.05.2018 10:44

СМИ сообщили о кадровых перестановках в администрации президента

Президент России Владимир Путин на этой неделе может определиться с кадровым составом руководства своей администрации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, некоторые чиновники, в частности глава администрации Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, сохранят свои посты.

Источники газеты предполагают, что в отставку уйдут помощники президента Юрий Ушаков (международное сотрудничество) и Владислав Сурков (сотрудничество с Абхазией, Южной Осетией, СНГ и кураторство Украины), а также советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев.

Отмечается, что курировать международные вопросы в администрации президента вместо Ушакова станет нынешний посол России в Китае Андрей Денисов, а место Суркова может занять полпред президента в ПФО Михаил Бабич.

«Коммерсантъ» также указывает, что на пост куратора Украины могут назначить силовика, что станет знаком того, что «на украинском направлении все плохо».

Экс-спикера Госдумы и полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова издание называет кандидатом на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Ожидаются новые назначения. По данным газеты, замдиректора Федеральной службы безопасности Дмитрий Шальков займет вакантное место помощника президента — начальника контрольного управления.

 

 


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