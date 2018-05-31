«Петербургская сбытовая компания» подаёт в суд на «Метрострой» из-за долгов

«Петербургская сбытовая компания» подает два исковых заявления в отношении ОАО «Метрострой» и его «дочки» из-за долгов за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе ПСК 31 мая.

В компании пояснили, что первое заявление касается накопившегося долга в миллион рублей за энергоснабжение шахты № 841 на Ленинском проспекте в период с января по февраль этого года. Сумма включает в себя и неустойку за нарушение сроков оплаты.

Второй иск подается в отношении ЗАО «СМУ-11 Метрострой», с которого хотят взыскать 1,2 миллиона рублей долга за энергоснабжение шахты № 616 на Тамбовской улице, 17, где ведется строительство будущей станции «Обводный канал – 2».

В компании добавили, что 11 июня, после соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, «Петербургская сбытовая компания» планирует подать исковое заявление в отношении еще одной дочерней компании ОАО «Метрострой» – ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой». У нее образовалась задолженность в размере 13,4 миллиона рублей в период с июля 2017 года по февраль 2018 года.

Напомним, что проблемы с оплатой потребленной электроэнергии у «Метростроя» и его дочерних компаний возникают с июля 2017 года. В апреле этого года «Петербургская сбытовая компания» заявила, что может с 11 апреля отключить «Новокрестовскую» от электричества, так как у «Метростроя» накопилась задолженность по оплате энергии свыше 60 млн рублей. В ответ метростроители направили сбытовикам гарантийное письмо, в котором обещали погасить задолженность до 20 апреля. Как рассказывали «Фонтанке» в ПСК, уже 9 и 10 числа прошли частичные платежи.

«Однако на сегодняшний день договорные обязательства потребителем вновь нарушаются, о чем ПСК уведомила комитет по развитию транспортной инфраструктуры», – добавили в компании.

По данным ПСК, по состоянию на конец мая этого года общая задолженность «Метростроя» составляет 52,2 миллиона рублей.

Всего между ПСК и «Метростроем» заключено 13 договоров энергоснабжения, в том числе с субподрядчиками – ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой» и ЗАО «СМУ – 11 Метрострой». Ежедневно объекты «Метростроя» потребляют электроэнергии на общую сумму порядка 1 млн рублей.