В Горелово заметили «Годзиллу», бродящую по машинам

Неприятный для автомобилистов инцидент произошёл в Горелово – двое в спортивных костюмах изобразили «Годзиллу». Помяты несколько автомобилей.

Как сообщают участники группы «Горелово Новогорелово» «ВКонтакте», ночью 30 мая во дворе одного из домов двое молодых людей бегали по припаркованным автомобилям. Пострадали как минимум 4 машины.

Автовладельцы заявляют, что подали заявления в полицию. И предлагают «авторам» инцидента сдаться самим, чтобы урегулировать убытки в досудебном порядке.