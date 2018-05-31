В ведомстве, которое сносит незаконные постройки, сменился руководитель

В петербургском Центре повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) сменился руководитель. Как 31 мая сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, которому подчиняется ЦПЭИГИ, прежний глава Дмитрий Ножевников 22 мая покинул пост по собственному желанию. Вместе с ним ушел его заместитель Сергей Фролов.

Связаться с Дмитрием Ножевниковым не удалось. Новым главой ЦПЭИГИ стал Александр Дружинин, который ранее в комитете занимал пост начальника управления контроля использования имущества Северных районов.

Дмитрий Ножевников руководил ЦПЭИГИ с августа 2017 года, когда ведомство перешло в подчинение к новому комитету по контролю за имуществом Петербурга. До этого работал на разных должностях в комитете по управлению городским имуществом.

Центр повышения эффективности был создан в 2011 году. Сначала он находился в ведении комитета по управлению городским имуществом, впоследствии реорганизованного в комитет имущественных отношений, а с 1 августа 2017 года перешел к комитету по контролю за имуществом Петербурга. В задачи ведомства входит снос нелегальных построек и киосков, выселение незаконных арендаторов из принадлежащих городу помещений.