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31.05.2018 10:01

Петербургского туроператора заподозрили в экономии на налогах

Владелицу петербургской турфирмы подозревают в уходе от налогов. Экономия на обязательных платежах составила 82 млн рублей.

По информации «Фонтанки», 29 мая полиция задержала предпринимательницу Викторию Ротер. Она является владельцем и генеральным директором фирмы «СПб-Турс». Как полагает следствие, с 2013 по 2015 год дама сэкономила на налогах 82 млн рублей. 48-летняя петербурженка скрывала часть выручки, оформляя налоговую отчётность по упрощённой системе, а также уходила от уплаты налога на добавленную стоимость, говорится в материалах.

Согласно данным СПАРК, Виктория Ротер владеет пятью юридическими лицами. Все они связаны с турбизнесом. Сайт SPB-Tours рассчитан на иностранцев (в том числе, прибывающих в рамках круизов), доступен на английском, немецком, китайском, шведском языках. Компания базируется в Петербурге и в Берлине. Своим клиентам обещает «высококачественные экскурсии» на побережье и по городам Балтийского региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».

 


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