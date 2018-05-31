Спор о ПДД на Культуры разрешили при помощи травматики

Двое автомобилистов не сошлись в трактовке правил дорожного движения в Калининском районе Петербурга. Один участник спора для пущей убедительности достал травматический пистолет. Теперь его оппонент находится на больничном.

По информации «Фонтанки», роковая встреча произошла в половине седьмого вечера 30 мая у дома №1 по проспекту Культуры (по этому адресу находится ТРК «Родео драйв»). Житель Бугров 46-летний Наиль за рулем «Рено Логан» и 22-летний петербуржец Артур, управлявший «Фордом Фокусом», оказались вовлечены в дорожный конфликт. Слово за слово, и Артур схватился за пистолет. Пуля угодила второму участнику стычки в левую ногу, его увезла с места происшествия скорая.

Полицию на Культуры вызвали очевидцы. Подоспевший наряд препроводил стрелка в 17 отдел. Там выяснилось, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде. По вчерашнему же случаю его привлекли за нарушение правил перевозки оружия, так как перед чемпионатом мира носить его с собой в городе нельзя (ограничение будет действовать до 25 июля). Что же касается самого ранения, нанесенного в ходе конфликта, то наказание за это определят по результатам судебно-медицинской экспертизы.