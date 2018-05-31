Предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций против России

Организация предпринимателей несырьевого сектора «Деловая Россия» предлагает внести в Гражданский кодекс поправки, позволяющие гражданам и структурам требовать возмещения ущерба у лиц, исполняющих санкции против России. Письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил глава организации Алексей Репик.

Подробности 31 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Глава «Деловой России» предлагает предусмотреть в Гражданском кодексе положение, «прямо закрепляющее возможность для российских физических и юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в результате действий (бездействия) третьих лиц, исполняющих зарубежные санкционные решения, требовать возмещения нанесенного им вреда, в том числе и морального».

По мнению Репика, целесообразно определить в законодательстве и то, что исполнение зарубежных санкций может повредить «правам и законным интересам неопределенного круга лиц, в результате чего органы прокуратуры России получат дополнительные полномочия, позволяющие им принимать участие в защите страны, ее граждан и организаций от недружественных действий иностранных государств».

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада для дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

В письме Репик говорится, что этот подход неочевиден, так как создаст «необоснованную нагрузку» на суды и правоохранительные органы. Также отмечается, что он несет коррупционные риски, поскольку понятие действия или бездействия размыто и может трактоваться исходя из «заинтересованности соответствующих лиц, в том числе в целях оказания давления на бизнес-структуры».

При этом он признал обоснованным изменение, которое вводит уголовную ответственность за «умышленные действия, способствующие введению санкций».