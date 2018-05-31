На Парашютной горели машины. Очевидцам послышались взрывы

Двойной автомобильный пожар произошёл в Приморском районе Петербурга ночью 31 мая. Дотла сгорели отечественная машина и иномарка.

Тревожный сигнал от дома 61/1 по Парашютной улице поступил на пульт дежурной службы около 01:13, сообщает пресс-служба городского управления МЧС. С огнём два пожарных расчёта боролись около часа, но за это время полностью выгорели Mazda и ВАЗ.

По словам читателей «Фонтанки», огонь охватил машины постепенно – сначала одну, потом – вторую. «У обеих машин горели капоты, были слышны взрывы», – рассказала Жанна. Вероятно, речь идёт о громких хлопках, это не редкость во время подобных пожаров.