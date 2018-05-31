Суд предъявил продюсеру Харви Вайнштейну обвинение в изнасиловании

Большое жюри предъявило обвинение в изнасиловании голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Об этом накануне заявил окружной прокурор района Манхэттен Сайрус Вэнс.

«Это обвинительное заключение подводит подсудимого на шаг ближе к ответственности за преступления, в которых он обвиняется», — цитирует прокурора РБК со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что Вайнштейну вменяют «изнасилование первой и третьей степени, а также сексуальное преступлении первой степени». Адвокат Вайнштейна Бен Брафман заявил, что его подзащитный отрицает свою вину.

Кинопродюсер 25 мая явился в департамент полиции Нью-Йорка и сдался властям. Однако на следующий день Вайнштейна отпустили под залог в 1 млн долларов. Суд обязал кинопродюсера носить электронный браслет слежения, также ему запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Следующее слушание по делу Вайнштейна должно пройти 30 июля.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикации газеты The New York Times в октябре 2017 года. Несколько десятков актрис обвинили кинопродюсера в изнасилованиях. Сам Вайнштейн отрицал все обвинения. Впоследствии кинопродюсер был уволен из собственной компании, его лишили членства в киноакадемиях США и Великобритании, а также различных наград.