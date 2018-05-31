Попытка байкера проехать на красный закончилась ДТП с двумя машинами

Байкер попал в аварию ранним утром 31 мая в Красногвардейском районе Петербурга. Мотоцикл столкнулся с двумя иномарками, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Около 05:00 на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов 23-летний водитель мотоцикла Honda проезжал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai и Chevrolet Lacetti.

Молодой человек получил тяжкие травмы и попал в больницу.

По факту аварии проводится проверка.