Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ в Горловке

Видеозапись уничтожения техники украинской армии в районе Горловки появилась в Интернете. Съемку с беспилотника накануне разместил в Facebook пользователь под ником Ophidian Asp.

Автор пояснил, что только за последние дни был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники.

В командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ранее сообщили, что в Горловке были ликвидированы диверсанты, а планы Вооруженных сил Украины по захвату населенного пункта провалились.

Вооруженные столкновения в районе Горловки начались полторы недели назад. Бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. По данным украинских СМИ, военные рассчитывали захватить стратегические высоты, чтобы впоследствии занять и саму Горловку, которую рассматривают как плацдарм для наступления на Донецк.