Бдительная охрана отлавливает на стадионе на Крестовском любопытствующих

Сразу четверых петербуржцев, нелегально находившихся на стадионе «Санкт-Петербург», задержали накануне. А между тем арена в преддверии чемпионата мира по футболу считается охраняемым объектом, и бдительность полиции и сотрудников ЧОП усилена.

Как стало известно «Фонтанке», 30 мая в половине четвертого дня на стадионе поймали трех 15-летних юношей, которых доставили в 71 отдел полиции. Оттуда их передали родителям, направив материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

А в 23.45 ЧОПовцам попался 24-летний местный житель, нарушивший пропускной режим. Ему вручили протокол по статье 20.17 КоАП РФ («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»).

Напомним, что за сутки до того у стадиона «Санкт-Петербург» задержали студентов с квадрокоптером. Объясняться им также пришлось в отделе полиции.