На Украине продадут с аукциона арестованный Boeing компании «Трансаэро»
На Украине выставили на аукцион арестованный пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании «Трансаэро». Лот представлен на сайте госпредприятия министерства юстиции Украины «Система электронных торгов арестованным имуществом».
«Воздушное судно Boeing D737/524/, серийный номер 28922, регистрационный номер VP-BYO, первый полет — 06.06.1998 года», — приводит сообщение РБК. Отмечается, что в последний раз самолет эксплуатировался в октябре 2015 года.
Воздушное судно сейчас находится в Киеве. Аукцион назначен на 4 июня. Стартовая цена лота составляет 35,9 млн гривен (около 1,4 млн долларов). На сайте также говорится, что самолет был арестован в августе 2017 года.
«Трансаэро», которая входила в число крупнейших российских авиакомпаний, прекратила полеты осенью 2015 года из-за долгов. Основными кредиторами перевозчика являются банки и лизингодатели, среди которых «ВЭБ-лизинг» (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), ВТБ (более 9,4 млрд руб.) и его дочерние структуры (19,3 млрд руб.).
Генеральным директором «Трансаэро» до банкротства была Ольга Плешакова. Вместе с супругом Александром Плешаковым и свекровью Татьяной Анодиной она контролировала компанию. На конец 2016 года акциями в семье владел только Плешаков (59,48%).