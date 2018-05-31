Колесо судьбы

Лопнувшая на КАДе покрышка изменила жизнь нескольких семей. 4 мая СМИ сообщили об аварии с четырьмя автомобилями и "двумя погибшими". Но за этими сообщениями не видны судьбы людей, чья жизнь разделилась на "до" и "после". Гастарбайтер Адилбек, первым пришедший на помощь попавшим в катастрофу, теперь борется за жизнь.

Предчувствие беды

– Мы должны были в тот день возвращаться из Питера в Кингисепп. Отмывать квартиру после ремонта. Но нам так не хотелось. Очень долго, нехотя, собирались. Будто чувствовали, что ехать не надо, – вспоминает Евгения Алексеева.

Жанна Кравчук, мама Евгении, живет в Петербурге в районе проспекта Ветеранов, а сама Евгения – в Кингисеппе с двумя маленькими детьми (трехлетним сыном и двухмесячной дочкой). Женщина воспитывает их, по сути, одна. К тому же у сына тяжелое заболевание, в месяц он чуть не умер, перенес операцию на голове и теперь инвалид – его нужно возить в Питер на реабилитацию. Но 4 мая судьба приготовила этой семье новый удар.

Накануне Жанна Кравчук забрала из ремонта свой "Дэу Матиз". Но далеко на нем не уехали. Все случилось около 14 часов на 86-м километре КАД.

– Мы шли во втором ряду справа. Мама за рулем, я сижу рядом – жую печеньку, – рассказывает Евгения. – Вдруг внизу что-то щелкнуло – машину повело (потом оказалось, что лопнуло колесо). Мама пыталась вырулить. Сколько раз смотрели вместе с ней передачи по экстремальному вождению, учились, как действовать в критических ситуациях. А тут я схватилась за торпеду, глаза большие, понимаю, что маме машину не поймать. Ужас! За мной на заднем сиденье сын, за мамой – дочь. Летим и не знаем, какой стороной ударимся. Врезались в левый отбойник. Очень сильно. Машину развернуло капотом к дороге. Но, видно, заступился за нас ангел-хранитель: мы не перевернулись, никто в нас не врезался, и мы – ни в кого. Сын проснулся, заплакал. Я – в шоке. Вылезла из машины, схватилась за голову. А все проезжают мимо, никто не тормозит...

Адилбек забыл мобильник

Первым остановился Адилбек Кушаков – гастарбайтер из Узбекистана. Он оставил свою машину (тоже «Матиз») в правом ряду. И побежал к изувеченному авто Жанны Кравчук. Адилбек работает водителем при химчистке. Накануне приезжал по работе в гольф-клуб под Ломоносовом и забыл там мобильник. Теперь ехал его забирать, не подозревая, что незначащая поездка станет испытанием на живучесть для него и его семьи.

Адилбек – единственный сын у родителей и, по сути, кормилец. Он приехал из города Ургенч, где его семье ловить нечего. Несколько лет назад умер дед Адилбека, и теперь пятеро сыновей воюют, судятся за его дом. Отцу Адилбека в этой тяжбе не светит. Жить негде и не на что – работы нет. К тому же отец работать не может из-за болезни спины. Вот семья и приехала в Питер. Адилбек с мамой-пенсионеркой, женой и восьмилетней дочкой, с разведенной сестрой и ее ребенком – вшестером снимают комнату в коммуналке на 2-й Советской.

«Наша машина взлетела»

– …Я была в панике. Мама – тоже. Подбежал Адилбек. Начал доставать из багажника все, что нужно, – продолжает свой рассказ Евгения Алексеева. – Потом подъехали "Тойота RАV4" и эвакуатор. Адилбек перенес коляску с дочкой в "Тойоту". Мы с сыном тоже сели туда, и мужчина-водитель повез нас назад домой к маме. Последнее, что я видела, отъезжая с места аварии, – маму, которая разговаривала с водителем эвакуатора… Царство ему небесное!

Через 10 минут Евгения, будучи еще в пути, решила позвонить маме. Но та не взяла трубку. А вскоре перезвонила сама: "Женя, как хорошо, что вы уехали. Рядом со мной здесь два трупа".

Оказывается, через считаные минуты после отъезда Евгении с детьми с места аварии, когда эвакуаторщик Александр Иванов уже поднимал тросом разбитый "Матиз" на платформу своей машины, а Адилбек Кушаков выворачивал ему руль, сзади на скорости в них врезалась "Шкода Фабия". Жанна стояла всего в шаге справа от своей машины, спиной к мчавшемуся автомобилю, и увидела только, как ее "Матиз" вдруг взлетел и упал на ограждение. Александр и Адилбек оба были в момент столкновения на платформе эвакуатора. В последнюю секунду Адилбек заметил «Шкоду» в зеркало заднего вида «Матиза» и попытался спрыгнуть с платформы. Но не успел. «Фабия», врезавшись в «Дэу» и въехав в эвакуатор левыми колесами, зацепила его. Адилбека и Александра отбросило метров на 25. Если бы Евгения и дети задержались с отъездом, наверняка разделили бы их участь.

– Я еду и плачу, – вспоминает она. – Останься мы там, то были бы или в машине, или стояли рядом с ней. И нас бы тоже смело. Я сказала водителю "Тойоты": "Спасибо, что нас увезли". И так жалею теперь, что даже имени его не спросила…

Регистратор встречной машины зафиксировал момент столкновения «Шкоды» с «Дэу» и эвакуатором

В этой истории трудно кого-то винить. Как рассказал Даниил Назаров, адвокат 20-летнего парня, водителя «Фабии», тот ехал на скорости 110 километров в час и просто не успел затормозить:

– Никаких объявлений о ДТП на табло КАДа не высвечивалось, да еще в том месте, как назло, трасса немного сворачивает, а ограждение так закруглено, что частично скрывает дорогу. До «Шкоды» в «Матиз» едва не врезалась другая машина. Ее водитель рассказал, что перед ним в среднем ряду ехал грузовик, он пошел на обгон, перестроился влево и, увидев «Дэу», успел нырнуть в «дырку» между автомобилями в среднем ряду. А мой подзащитный не успел. Он ехал нормально, не разговаривал по телефону (что подтверждается результатами биллинга входящих и исходящих звонков), и, заметив стоящий «Матиз», физически уже ничего сделать не мог. Я консультировался с экспертами. На осознание опасности и торможение у него были доли секунды, и ему на такой скорости в любом случае не хватило бы тормозного пути.

У парня нет повреждений. Но вот 23-летняя девушка, находившаяся с ним в машине, пострадала серьезно…

Тяжелое состояние

…Александр и Адилбек неподвижно лежали на дороге. Мимо них медленно из-за образовавшейся пробки проезжала вереница машин. Водители снимали "трупы" на телефоны. Но останавливаться не спешили. И опять-таки, первыми это сделали узбеки. На видеозаписи, выложенной в "Ютуб", видно, как на месте трагедии затормозил грузовой фургон "Петрович", из него выходят два грузчика (их национальность позже определили по видео представители узбекской диаспоры) и начинают оказывать помощь тем, кто был в "Фабии". Потом прилетел вертолет и забрал пассажирку "Шкоды". А Адилбека почему-то вывозили не по воздуху, а на машине скорой (возможно, потому, что сначала его приняли за мертвого). У Жанны Кравчук это оставило неприятный осадок. Как и чья-то фраза, прозвучавшая после того, как кто-то увидел документы Адилбека: "Да он узбек". "Что вы такое говорите! Какая разница? Он нас спасал!" – возмутилась она и заплакала.

У Адилбека сломаны грудь, позвоночник, нога и три ребра, у него – ушибы головного мозга (тяжелой степени), почек и правого легкого, двусторонний пневмоторакс... На какое-то время близкие его потеряли. Обзванивали полицию, больницы и морги. Провели бессонную ночь. И только под утро узнали о случившемся. Приехали в больницу. Но Адилбека им показали только 11-го числа.

Он несколько дней пролежал без сознания в больнице на улице Костюшко. Из Узбекистана прилетел отец и посменно с матерью дежурит у кровати сына. Узбекские блогеры рассказали о том, что с ним случилось, и земляки отовсюду стали перечислять ему деньги на операцию.