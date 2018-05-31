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31.05.2018 08:11

СМИ: Дело Бабченко переквалифицируют на «теракт»

Дело о покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко собираются переквалифицировать на «теракт». Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в СБУ.

«Дело об умышленном убийстве, открытое полицией, будет переквалифицировано на теракт», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что дело взяла в производство Служба безопасности Украины (СБУ). О том, что оно будет передано в СБУ агентству подтвердили источники в полиции.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. «Воскресший» Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов. Предполагаемого заказчика убийства журналиста задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны».


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