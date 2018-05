Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер опроверг заявление Интерпола об отсутствии ордера на его арест. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

«​Это не соответствует действительности. Россия посылала уведомления о моем аресте через системы Интерпола по меньшей мере три раза за последние 10 месяцев. Дело в том, что Россия посылала эти уведомления в обход контроля со стороны Интерпола. Это необходимо исправить сейчас», — написал Браудер.

This is misleading. Russia has sent notices to have me arrested through Interpol systems at least THREE times in the last 10 months. It’s a matter of public record that Russia slipped these notices through Interpol controls without them noticing. Needs to be fixed now. https://t.co/9i6PZAPtc5