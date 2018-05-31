Браудер опроверг заявление Интерпола об отсутствии ордера на его арест
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер опроверг заявление Интерпола об отсутствии ордера на его арест. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.
«Это не соответствует действительности. Россия посылала уведомления о моем аресте через системы Интерпола по меньшей мере три раза за последние 10 месяцев. Дело в том, что Россия посылала эти уведомления в обход контроля со стороны Интерпола. Это необходимо исправить сейчас», — написал Браудер.
This is misleading. Russia has sent notices to have me arrested through Interpol systems at least THREE times in the last 10 months. It’s a matter of public record that Russia slipped these notices through Interpol controls without them noticing. Needs to be fixed now. https://t.co/9i6PZAPtc5— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.
Ранее Интерпол заявлял, что Браудера не объявляли в розыск по линии организации.
Основатель Hermitage Capital 30 мая написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу России в Интерпол. Но он пробыл в полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест истек. Позднее сам Браудер сообщил, что это был уже шестой ордер от России с использованием каналов Интерпола. «Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими», – написал он в Twitter.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.