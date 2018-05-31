Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер опроверг заявление Интерпола об отсутствии ордера на его арест. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

«​Это не соответствует действительности. Россия посылала уведомления о моем аресте через системы Интерпола по меньшей мере три раза за последние 10 месяцев. Дело в том, что Россия посылала эти уведомления в обход контроля со стороны Интерпола. Это необходимо исправить сейчас», — написал Браудер.

This is misleading. Russia has sent notices to have me arrested through Interpol systems at least THREE times in the last 10 months. It’s a matter of public record that Russia slipped these notices through Interpol controls without them noticing. Needs to be fixed now. https://t.co/9i6PZAPtc5 — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Ранее Интерпол заявлял, что Браудера не объявляли в розыск по линии организации.

Основатель Hermitage Capital 30 мая написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу России в Интерпол. Но он пробыл в полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест истек. Позднее сам Браудер сообщил, что это был уже шестой ордер от России с использованием каналов Интерпола. «Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими», – написал он в Twitter.