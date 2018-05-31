Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко

5 Информация идет из России

В качестве доказательства причастности Москвы СБУ продемонстрировала досье, которое якобы получил киллер: две страницы с биографией, характеристикой деятельности, паспортными данными, адресами аккаунтов, номерами телефонов и банковских карт. Большая часть информации из этого доказательства публична, в том числе платежные реквизиты, которые журналист выкладывал под большинством из своих постов. Насторожила галерея в шапке личного дела, где первый снимок — фото из паспорта Бабченко.

«Я ее делал, когда получал паспорт, когда там, в 25 лет? И эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Стало понятно, что информация идет из России, что информация идет из, видимо, государственных служб, насколько я понимаю, потому что эту информацию могли добыть только спецслужбы и только в паспортном столе», – сказал он.

На личной странице в «Фейсбуке» опубликована почти сотня фото, из которых две трети портретные. Примерно две тысячи уникальных снимков выдают поисковые сети на запрос «Аркадий Бабченко». Количество видеороликов с выступлениями журналиста посчитать трудно, в ночь на 31 мая только новостной агрегатор «Гугла» выдает примерно 125 тысяч ссылок.

Дело даже не в том, что наемному убийце без надобности фотография юного Бабченко. Вопрос в количестве обращений за оформлением денежных вкладов, кредитов или визы, после которых, известно, у банков и консульств остается ксерокопия паспорта.