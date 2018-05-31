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Происшествия

Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко

Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
коллаж "Фонтанка.ру"

Президент Петр Порошенко объявил воскрешение Аркадия Бабченко днем рождения Украины и приставил к его семье охрану. Журналисты, вынужденные прервать соревнование в некрологах, теперь пытаются сформулировать свое отношение к произошедшему. По словам Бабченко, СБУ узнала о готовящемся на него покушении в марте, а участвовать в спецоперации предложила месяц назад. «За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом землю, как буйволы, пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали», - попытался он объяснить, но известие об убийстве вызывало меньше вопросов, чем новость об инсценировке. При этом полиция еще вечером 29 мая оставляла подсказки — что-то здесь не так.

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31.05.2018 10:30
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
  1. Операция «Бабченко»
  2. Место смерти изменить нельзя
  3. Человек с бородой
  4. Жена узнает последней
  5. Информация идет из России
  6. Сколько стоит Бабченко

1 Операция «Бабченко»

О том, что на пороге своей квартиры убит ведущий крымско-татарского канала ATR Аркадий Бабченко, официально сообщила полиция Киева. В качестве мотива была названа профессиональная деятельность и гражданская позиция. К вечеру следующего дня, 30 мая, Служба безопасности Украины объявила, что журналист жив, а мир стал свидетелем оперативной комбинации. На пресс-конференции силовики рассказали, что киллер предпочел убийству Бабченко сотрудничество с СБУ, благодаря чему был задержан организатор — тоже украинец. По версии Киева, российские спецслужбы завербовали гражданина Г., который должен был не только найти исполнителя для Бабченко, но и заготовить схроны оружия для последующих терактов. Бабченко планировался как первая жертва из тридцати. 

2 Место смерти изменить нельзя

Первым о стрельбе в спину в своем аккаунте в «Фейсбуке» написал в 21:17 тележурналист Айдер Муждабаев. В 21:34 украинская журналистка Ирина Ромалийская подтвердила — убит. В 21:36 киевская полиция рассказала, что «врачи скорой помощи позвонили по единому номеру 102 и сообщили об умершем у них на руках гражданине России». В 22:11 депутат Верховной рады Антон Геращенко добавил деталей про «за хлебом сходил» и снова акцентировал: «Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу». 

Аналогичное рассказал журналистам и официальный спикер национальной полиции Ярослав Тракало. 

Поэтому, когда в Сети появились фотографии окровавленного тела, возник первый вопрос – почему труп лежит в квартире? 

3 Человек с бородой

Меньше чем через три часа, в 23:59, нацполиция Украины опубликовала «фоторобот» – карандашный набросок с написанными от руки приметами подозреваемого: 40-45 лет, среднее телосложение, живот, седая борода, темно-синяя бейсболка, джинсовая куртка, джинсы. Позднее рукописный розыск был удален с сайта ведомства, но объяснений, чей это был портрет, не появилось. 

Обращает на себя внимание тот факт, что все сообщения на сайтах и в аккаунтах официальных ведомств публиковались на украинском языке, а подпись к «фотороботу» – на русском. 

4 Жена узнает последней

Воскресший на пресс-конференции Бабченко просил прощения у Олечки «за тот ад, который она прошла за эти два дня», из чего журналисты сделали вывод, что супруга тоже не знала об инсценировке. В заявлениях полиции говорилось, что скорую вызывала жена и что ее не могут опросить из-за шокового состояния. Друг семьи, журналист Юрий Мацирский, уверен, что женщина была в курсе. «Это та, кого мы до четырёх утра утешали, кто пил валерьянку. То есть жена Бабченко сидела рядом с фейковым пятном крови на полу, всё знала и держалась, чтобы ничего нам не рассказать. Более того, она ещё и нас пыталась утешать», — рассказал он украинским коллегам.

В соцсетях сейчас гадают: не сумела отличить живого мужа от мертвого или великая актриса?

5 Информация идет из России

В качестве доказательства причастности Москвы СБУ продемонстрировала досье, которое якобы получил киллер: две страницы с биографией, характеристикой деятельности, паспортными данными, адресами аккаунтов, номерами телефонов и банковских карт. Большая часть информации из этого доказательства публична, в том числе платежные реквизиты, которые журналист выкладывал под большинством из своих постов. Насторожила галерея в шапке личного дела, где первый снимок — фото из паспорта Бабченко.

Официальный сайт СБУ

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«Я ее делал, когда получал паспорт, когда там, в 25 лет? И эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Стало понятно, что информация идет из России, что информация идет из, видимо, государственных служб, насколько я понимаю, потому что эту информацию могли добыть только спецслужбы и только в паспортном столе», – сказал он. 

На личной странице в «Фейсбуке» опубликована почти сотня фото, из которых две трети портретные. Примерно две тысячи уникальных снимков выдают поисковые сети на запрос «Аркадий Бабченко». Количество видеороликов с выступлениями журналиста посчитать трудно, в ночь на 31 мая только новостной агрегатор «Гугла» выдает примерно 125 тысяч ссылок.  

Дело даже не в том, что наемному убийце без надобности фотография юного Бабченко. Вопрос в количестве обращений за оформлением денежных вкладов, кредитов или визы, после которых, известно, у банков и консульств остается ксерокопия паспорта.

6 Сколько стоит Бабченко

«Насколько мне известно, 40 тысяч долларов. Я неплохо стою, слушайте», – заявил Бабченко. Глава СБУ Василий Грицак назвал сумму в 30 тысяч, уточнив при этом, что в качестве задатка организатор передал исполнителю только половину. 

На сайте СБУ опубликовано два видео. На первом мужчине в белой рубашке заламывают руки оперативники в штатском. На втором проставлена дата – 27 апреля. В салоне автомобиля двое, они вслух считают долларовые купюры. Последовательно произносятся цифры «тридцать» и «десять» – в сумме получается сорок стодолларовых купюр, которые никак не могут быть 40 тысячами Бабченко, но и не похожи на 15 тысяч Грицака. 

Кто кому и за что передал 27 апреля четыре тысячи долларов? Если принять на веру слова Бабченко и допустить, что в кадре 40 тысяч, получается, с киллером расплатились до исполнения, что, во-первых, противоречит типичной процедуре заказных убийств, а во-вторых, возникает вопрос, почему организатора тогда же и не задержали. Ведь именно ради фиксации передачи денег спецслужбы устраивают инсценировки. 

Автор: Юлия Никитина, "Фонтанка.ру"

Справка:

Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. Участник двух чеченских кампаний, воспоминания о которых легли в основу его рассказов о войне. После армии пытался работать на телевидении и в печатной прессе. Свои публикации в соцсетях называет проектом «Журналистика без посредников». В 2012 году в отношении него было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. В декабре 2016-го он заявил, что не сожалеет о катастрофе военного самолета над Черным морем, а через несколько месяцев уехал из страны, объяснив это угрозами в свой адрес. С августа 2017 года постоянно проживает в Киеве, ведет авторскую программу на крымско-татарском телеканале ATR.

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