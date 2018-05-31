Еще
02:12 31.05.2018
Пришлите свою новость!
02:04
В кинотеатры явится загадочный “Невидимый гость”
01:51
В кино покажут экранизацию рассказа Нила Геймана с Эль Фаннинг и Николь Кидман
01:41
2Cellos сыграют кино на виолончелях
01:25
Шпионский триллер с Дженнифер Лоуренс - в прокате
00:56
Учёные: Россия с вероятностью 64% сможет выйти из группы на ЧМ
00:35
Ураган прошел по России — ветер сносит крыши домов, исторических памятников и аэропортов
30/05
Российская сборная по футболу не смогла одолеть австрийцев
30/05
В Петербурге ветер валит деревья, страдают автомобили
30/05
Ураган в Нижнем Новгороде оставил без света почти 200 тысяч человек
30/05
На Шкапина из лопнувшей трубы бьет тёплый фонтан
30/05
«Коммерсантъ» атаковали хакеры
30/05
Минздрав предложил очистить праздничные улицы от курящих
30/05
Путин: Мы готовы продолжать транзит газа через Украину
30/05
Нефтяники пообещали помешать повышению цен на бензин
30/05
Бабченко: Не дождутся, я еще сделаю селфи на Абрамсе на Тверской
30/05
СБУ опубликовала разговор заказчика и исполнителя «убийства» Бабченко
30/05
«Репортеры без границ» выразили негодование провокацией СБУ со «смертью Бабченко»
30/05
Акция памяти Бабченко у Соловецкого камня превратилась в праздник
30/05
Китайцы сделали свой Lamborghini Urus, но посимпатичнее. И дешевле 1 млн руб.
30/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая
30/05
СБУ показала видео задержания заказчика «убийства» Бабченко
30/05
КС защитил «обрусевших» мигрантов
30/05
Порошенко поблагодарил СБУ и повелел приставить охрану к Бабченко
30/05
Нарушителей ПДД в Петербурге «ловят» трамваи
30/05
Президент и премьер Болгарии извинились перед РФ за сорванный «Южный поток»
30/05
Сергей Широков покидает СКА
30/05
Главу финского МИДа раскритиковали за участие в демонстрации против абортов
30/05
"Воскресший" Бабченко: За меня давали 40 тысяч долларов, я неплохо стою
30/05
Зампред КИО Александр Семчуков покидает ведомство
30/05
СКА заключил новый контракт с Плотниковым на 4 года
30/05
Захарова ответила на инсценировку убийства Аркадия Бабченко
30/05
ДТП-«анекдот» на Наличной: «Рендж Ровер» ехал в сервис, а «Ленд Ровер» из него
30/05
Кортеж «Кортежей» показала среди игрушек и платьев девочка-блогер
30/05
ФАС России нашла виноватых в подорожании бензина
30/05
Интерпол не выдавал ордера на арест Браудера
30/05
Запертые в туалете электрички «зайцы» довели контролера до суда
30/05
Матвиенко высказалась за запрет продажи алкоголя в музеях
30/05
СБУ: Аркадий Бабченко жив
30/05
Ночью на КАД закроют съезды на соседних развязках
30/05
3 млн евро из изъятого у полковника Захарченко пропали при перевозке
30/05
В ООН просят Украину основательно расследовать убийство Бабченко
30/05
Пулково увеличил пассажиропоток на 10%
30/05
«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины
30/05
МВД разбирается с сообщениями о готовящихся терактах на Крымском мосту
30/05
Браудер: Интерпол не способен остановить взлом своих систем русскими
30/05
«Фонтанка» возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ в Петербурге и области
30/05
В ЦПКиО снова будут контактировать
30/05
Детей, застрявших в автобусах на Выборгском шоссе, отправили в лагерь
30/05
На юго-западе Петербурга разбилась молодая женщина
30/05
Tesla попала в новое ДТП, теперь с полицией
30/05
Петербуржцев приглашают на благотворительный марафон на Крестовский остров
30/05
Финские учёные: Протеиновая диета опасна для жизни
30/05
Амурскую область Путин доверил Орлову
30/05
БДТ ведёт мирные переговоры с американским художником
30/05
Провести «настоящее расследование» убийства Аркадия Бабченко призывает Союз журналистов СПб и ЛО
30/05
«Мостом глупости» занялся Албин. Он дал три дня
30/05
Путин доверил Алтай Томенко
30/05
Крюков канал не выдержал испытаний теплосети
30/05
Шатов возвращается в "Зенит" из Краснодара"
30/05
В Кронштадте во время подготовки к параду ВМФ нашли мину
30/05
В ЗакСе хотят запретить гражданам без юридического образования быть защитниками в суде
30/05
Посольство России в Великобритании оценило комментарий врачей по "делу Скрипалей"
30/05
В швейцарском офисе «Газпрома» произвели опись имущества из-за иска Украины
30/05
Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля
30/05
Полиция застрелила двух оленей в центре Хельсинки
30/05
Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух
30/05
Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна
30/05
Матвиенко: Россия поможет семье убитого Бабченко
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
31.05.2018 00:56

Учёные: Россия с вероятностью 64% сможет выйти из группы на ЧМ

В финале чемпионата мира по футболу в Москве встретятся сборные Германии и Бразилии, Россия займёт 12-е место. Такие выводы сделали учёные на основе данных из букмекерских контор. 

Итоги расследования 30 мая приводит издание N+1. Благодаря математическому анализу данных из 26 крупнейших букмекерских компаний, австрийские математики выяснили, что больше всего шансов на победу у Бразилии, сборной учёные дают 16,6%. Шансы сборной России оцениваются в 2,1%, это 12-е место в рейтинге, сборной удастся опередить Польшу и Мексику. 

В Инсбрукском университете также проанализировали вероятность исхода каждого из возможных матчей. Исходя из полученных данных, в финале мундиаля встретятся сборные Германии и Бразилии. Причём шансы на победу у обеих команд практически одинаковые. Россия с вероятностью 64% сможет выйти из группы, что делает ее фаворитом. Напомним, сборная играет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. 

Подобным образом учёные уже определяли победителя чемпионата в 2010 году, и не ошиблись, им также удалось определить подобным методом 3 из 4 команд, которые сыграли в полуфинале последнего мундиаля. 

Напомним, вечером 30 мая сборная России в товарищеском матче проиграла сборной Австрии со счётом 1:0. Встреча, кстати, проходила в том самом Инсбруке, математики из которого отвели России почетное 12-е место на чемпионате мира.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
30.05.2018 17:40

«Семейная ипотека с гос.поддержкой» 6% годовых доступна в ЖК «Город мастеров»

Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал»
ГК "КВС"
30.05.2018 17:11

Экскурсионный день в ЖК «Крылья»

По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Крылья» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51

Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»

Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Учёные: Россия с вероятностью 64% сможет выйти из группы на ЧМ
Японский премьер мечтает о матче Россия - Япония в финале ЧМ-2018
Уилл Смит исполнил официальный гимн ЧМ-2018
МЧС приведено в повышенную готовность до конца Мундиаля
Выбран официальный девиз сборной России на ЧМ-2018
К ЧМ-2018 выпустят 7 тысяч коллекционных карт «Тройка-Подорожник»
ВВС прорекламировал ЧМ-2018 роликом под «Очи черные»
Sammer garden: футбольных болельщиков приглашают в сад имени молота
В СБУ рассказали, кто из российских журналистов не сможет побывать на финале Лиги чемпионов
Памятные купюры к ЧМ-2018 показали петербуржцам
Мундиаль в никуда
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
Петербургу показали, как проехать к мундиалю
Ни выпить, ни запустить. Что запретят на время мундиаля
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Как доехать до чемпионата
FIFA послала болельщиков не по адресу
Накормить мундиаль и не облажаться
Чемпионат мира: аренда в ажиотаже
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге ветер валит деревья, страдают автомобили

Акция памяти Бабченко у Соловецкого камня превратилась в праздник

фото с сайта instagram.com, пользователь sergey.khromchenko

Ураган сорвал крышу с нижегородского кремля

Новости компаний
АО «Строительный трест»
30.05.2018 17:40
«Семейная ипотека с гос.поддержкой» 6% годовых доступна в ЖК «Город мастеров»
Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал»
ГК "КВС"
30.05.2018 17:11
Экскурсионный день в ЖК «Крылья»
По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Крылья» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51
Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»
Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30
Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA
В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
Setl City
29.05.2018 18:07
«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»
В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Setl City
29.05.2018 17:00
Setl Group тестирует систему интерактивной визуализации квартир
Холдинг Setl Group проводит тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений для своих жилых комплексов. Она является частью технологии информационного моделирования, которая уже используется в Setl Group
ГК «Эталон»
29.05.2018 12:46
В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2018 года
29 мая 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.