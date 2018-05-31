Учёные: Россия с вероятностью 64% сможет выйти из группы на ЧМ

В финале чемпионата мира по футболу в Москве встретятся сборные Германии и Бразилии, Россия займёт 12-е место. Такие выводы сделали учёные на основе данных из букмекерских контор.

Итоги расследования 30 мая приводит издание N+1. Благодаря математическому анализу данных из 26 крупнейших букмекерских компаний, австрийские математики выяснили, что больше всего шансов на победу у Бразилии, сборной учёные дают 16,6%. Шансы сборной России оцениваются в 2,1%, это 12-е место в рейтинге, сборной удастся опередить Польшу и Мексику.

В Инсбрукском университете также проанализировали вероятность исхода каждого из возможных матчей. Исходя из полученных данных, в финале мундиаля встретятся сборные Германии и Бразилии. Причём шансы на победу у обеих команд практически одинаковые. Россия с вероятностью 64% сможет выйти из группы, что делает ее фаворитом. Напомним, сборная играет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

Подобным образом учёные уже определяли победителя чемпионата в 2010 году, и не ошиблись, им также удалось определить подобным методом 3 из 4 команд, которые сыграли в полуфинале последнего мундиаля.

Напомним, вечером 30 мая сборная России в товарищеском матче проиграла сборной Австрии со счётом 1:0. Встреча, кстати, проходила в том самом Инсбруке, математики из которого отвели России почетное 12-е место на чемпионате мира.