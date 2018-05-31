Ураган прошел по России — ветер сносит крыши домов, исторических памятников и аэропортов

Мощный ураган прошел по Центральной России и Поволжью 30 мая. Стихия ударила в том числе по крупным городам — Москве, Казани, Самаре, Нижнему Новгороду и другим.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, в столице от непогоды пострадали шестеро человек, в том числе двое детей, однако их жизни ничего не угрожает. В Казани ветер сорвал купол Академии тенниса имени Шамиля Тарпищева. Кроме того, местному хоккейному клубу «Ак Барс» пришлось отменить празднование победы в Кубке Гагарина — площадь Тысячелетия, на которой планировалось провести мероприятие, также оказалась затронута ураганом.

Публикация от Эдуард Баев (@eduardbaev1972) 30 Май 2018 в 1:47 PDT

В Самаре ветер снес часть кровли пассажирского терминала аэропорта Курумоч. Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, в инциденте никто не пострадал.

Кроме того, как ранее писала «Фонтанка», ураган повредил крышу нижегородского Кремля. К вечеру ветер усилился и в Петербурге — поступают сообщения о падающих деревьях и поврежденных автомобилях.

Публикация от Гузель Уразова (@guzelurazova) 30 Май 2018 в 9:42 PDT