Российская сборная по футболу не смогла одолеть австрийцев

Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче Австрии со счетом 1:0.

Встреча прошла 30 мая на «Тиволи Штадион Тироль» в австрийском Инсбруке. Единственный гол забил Алессандро Шепф на 28-й минуте. Шансы отличиться были и у Смольникова, и у Смолова, и у Головина. Однако никто из них этой возможностью воспользоваться не смог.

Кстати, спортивные журналисты обратили внимание на то, что на трибунах появился тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Мауриньо. Некоторые эксперты предположили, что мог интересоваться Александром Головиным. Однако сегодняшняя игра сборной могла разве что убедить именитого тренера в том, что из российской сборной ему не нужен никто.