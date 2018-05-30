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30.05.2018 23:51

В Петербурге ветер валит деревья, страдают автомобили

Неожиданно сильный ветер поднялся в Петербурге к ночи 30 мая. От стихии пострадали несколько автомобилей. 

О шквалистом ветре «Фонтанке» рассказали читатели сразу нескольких районов города. Об «урагане» сообщили жители Васильевского острова и Приморского района, упавшее дерево перегородило половину проезжей части на Октябрьской набережной. 

 

Также пострадала иномарка, припаркованная возле 117-го дома по набережной канала Грибоедова, пишут в соцсетях очевидцы. 

 

Еще одно дерево упало на улице Типанова возле дома 36. Серьезно пострадал припаркованный рядом "Мерседес", микроавтобус "Фольксваген" только задело по касательной.

 

Отметим, каких-либо предупреждений о сильном ветре от синоптиков и МЧС не поступало. По данным сайта Гидрометцентра России на 10 часов вечера в Петербурге скорость ветра достигала 3 м/с. МЧС прогнозировало на сегодня ветер силой 7-12 м/с.

Напомним, ураган в Нижнем Новгороде утром 30 мая повредил крышу одной из кремлевских башен, 170 тысяч человек остались без света. Скорость ветра достигала 28 м/с. 


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