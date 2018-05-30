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30.05.2018 23:39

Ураган в Нижнем Новгороде оставил без света почти 200 тысяч человек

С последствиями непогоды к ночи 30 мая все ещё разбираются экстренные службы Нижнего Новгорода. Без света остались 170 тысяч человек.

Напомним, об урагане еще днем сообщили в СМИ, скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Ураган сорвал крышу с нижегородского Кремля. По словам губернатора региона Глеба Никитина, ликвидацией последствий занимаются 150 бригад ОАО «Нижновэнерго» и еще более 20 бригад независимых сетевых организаций. «Кроме того, по запросу „Нижновэнерго« МРСК выделило 26 бригад из других регионов, они все сейчас задействованы. Главам муниципальных образований поручено обеспечить им ресурсную поддержку. Приоритет будет отдан обеспечению резервными источниками электроснабжения социально-значимых объектов», – подчеркнул Никитин. Сейчас в Нижнем Новгороде оценивают ущерб от урагана и составляют список поврежденных объектов.


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