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30.05.2018 23:17

На Шкапина из лопнувшей трубы бьет тёплый фонтан

Во время испытаний в Адмиралтейском районе Петербурга труба не выдержала нагрузки. Фонтан бьет на углу набережной Обводного канала и улицы Шкапина. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в десять вечера 30 мая лопнула труба диаметром 800мм. Вытекание образовало небольшой фонтан, в настоящий момент дефект уже локализован. 

 

Отметим, во время температурных испытаний вода в трубах не превышает 40 градусов тепла. Напомним, испытаний 30 мая также не выдержала труба на набережной Крюкова канала. 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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