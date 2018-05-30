На Шкапина из лопнувшей трубы бьет тёплый фонтан

Во время испытаний в Адмиралтейском районе Петербурга труба не выдержала нагрузки. Фонтан бьет на углу набережной Обводного канала и улицы Шкапина.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в десять вечера 30 мая лопнула труба диаметром 800мм. Вытекание образовало небольшой фонтан, в настоящий момент дефект уже локализован.

Отметим, во время температурных испытаний вода в трубах не превышает 40 градусов тепла. Напомним, испытаний 30 мая также не выдержала труба на набережной Крюкова канала.