«Коммерсантъ» атаковали хакеры

Сайт ИД «Коммерсантъ» подвергся Ddos-атаке. Об этом 30 мая РБК рассказал главный редактор издания Сергей Яковлев.

По его словам, атака длилась около 70 минут, работа сайта якобы была восстановлена в 21:20. Однако и в 22:30 сайт «Коммерсанта» был по-прежнему недоступен. Яковлев уточнил, что пока нет никаких предположений о том, кто мог осуществить нападение.

Напомним, на «Коммерсантъ» и ранее нападали хакеры. В 2012 году об этом рассказывал генеральный директор компании «Коммерсантъ-холдинг» Демьян Кудрявцев. Тогда атаке подвергались также сайты телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». Кроме того, DDOS-атака произошла в декабре 2011 года во время парламентских выборов. В 2008 году после самой масштабной атаки, издательский дом обращался в правоохранительные органы с требованием наказать хакеров, однако найти так никого и не удалось.