Минздрав предложил очистить праздничные улицы от курящих

Закрыть все табачные лавки в день борьбы с курением и запретить употреблять табак на улицах по праздникам предложили в Министерстве здравоохранения.

Об этом 30 мая сообщается на сайте Минздрава. Письмо с такой инициативой ведомство разослало в регионы накануне Всемирного дня без табака, он празднуется 31 мая. В этот день Минздрав предлагает вовсе запретить продажу табака и курение его на улицах. В остальные праздники ведомство к курящим несколько более снисходительно — купить сигареты будет можно, но закурить их — только у себя дома или прячась от стражей правопорядка. Минздрав считает, что лучше всего в праздничные дни курение на улицах вовсе запретить. В ведомстве напомнили, что, по их информации, от курения ежегодно умирают 5,4 миллиона человек.

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. Всемирная организация здравоохранения официально учредила его в 1988 году.