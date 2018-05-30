Путин: Мы готовы продолжать транзит газа через Украину

Россия готова продолжить поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин.

Вопрос транзита газа через Украину тесно связан со строительством газопровода «Северный поток-2». Путин говорил об этом на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Об объёмах поставок по новому трубопроводу, по словам российского президента, пока говорить рано, все зависит от потребности в нем сейчас и «на ближайшие перспективы». «Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос», – добавил Путин.

«Северный поток-2» пройдёт по дну Балтийского моря в Германию. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Проект вызывает недовольство со стороны Украины. Руководство страны считает, что газопровод приведёт к «экономической блокаде» страны. Путин не впервые упомянул, что транзит через Украину прекращён не будет, если схема останется экономически обоснованной. Президент Германии опасения Украины назвал безосновательными.