Нефтяники пообещали помешать повышению цен на бензин

Крупнейшие нефтяные компании на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пообещали «стабилизировать цены на рынке бензина». Об этом 30 мая пишет РБК.

По данным издания, нефтяники готовы «держать цены в рознице» – это должно помочь и оптовому рынку — темпы роста стоимости топлива на нем уже увеличились втрое, сообщал Росстат. Так, средняя цена литра бензина в апреле по сравнению с мартом выросла на 13%, рост зафиксирован в 75 регионах России — в том числе, в Петербурге.

Отметим, 30 мая Федеральная антимонопольная служба заявила, что в росте стоимости бензина виновата, в первую очередь, компания «Роснефть». По мнению ФАС, госкомпания под руководством Игоря Сечина занижала объемы реализации нефтепродуктов, а дефицит и привел к росту цен. В «Роснефти» обвинения отрицают и рассказывают о плановых ремонтных работах на нефтеперерабатывающих заводах.