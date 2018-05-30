Бабченко: Не дождутся, я еще сделаю селфи на Абрамсе на Тверской
Журналист Аркадий Бабченко, якобы убитый накануне, опубликовал первый пост после «воскрешения».
В своем Facebook 30 мая он написал, что смерти его не дождутся, а умереть он собирается в 96 лет, «сделав селфи на Абрамсе на Тверской». «Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с)», – подытожил Бабченко.
Справка:
Напомним, накануне в СБУ официально сообщили о гибели Аркадия Бабченко, в которого якобы стреляли в подъезде его дома в Киеве. Сегодня оказалось, что покушение было инсценировкой, предпринятой Службой безопасности Украины для задержания заказчика. Организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны».