Бабченко: Не дождутся, я еще сделаю селфи на Абрамсе на Тверской

Журналист Аркадий Бабченко, якобы убитый накануне, опубликовал первый пост после «воскрешения».

В своем Facebook 30 мая он написал, что смерти его не дождутся, а умереть он собирается в 96 лет, «сделав селфи на Абрамсе на Тверской». «Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с)», – подытожил Бабченко.