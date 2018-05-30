СБУ опубликовала разговор заказчика и исполнителя «убийства» Бабченко

Служба безопасности Украины опубликовала 30 мая на Youtube фрагмент разговора между заказчиком и исполнителем «убийства» Аркадия Бабченко.

Напомним, покушение на убийство оказалось инсценировкой СБУ, предпринятой для того, чтобы задержать заказчика, как рассказали в самой спецслужбе. Имен задержанных заказчика и исполнителя там не называют. На видео, размещенном СБУ, слышно только два голоса и время от времени мелькают стодолларовые купюры. Весь разговор выглядит так (Г. – заказчик, Ц. – исполнитель):

Г. Сумочка у тебя готова?

Ц. Я вам верю, я не пересчитываю.

Г. Пересчитывать не надо! А вот сейчас надо будет пересчитывать. Потому что я смотрю, что резинка свалилась. А ну на — смотри, сколько тут.

Ц. (Досчитывает до 30-ти, в кадре видны стодолларовые купюры, затем получает в руки вторую пачку и досчитывает еще до 10-ти — всего 40 тыс. долларов.)

Г. Ага, тебе же еще надо будет дать инструмент?

Ц. Ну, инструмент. Ну десь на понедiлок? (где-то на понедельник — пер. с укр. – прим. ред.)

Г. Не знаю, не ответили мне еще. Уже два готовых есть...

В этот момент разговор обрывается.

Напомним, накануне в СБУ официально сообщили о гибели Аркадия Бабченко, в которого якобы стреляли в подъезде его дома в Киеве. Сегодня оказалось, что покушение было инсценировкой, предпринятой Службой безопасности Украины для задержания заказчика. Организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны».