«Репортеры без границ» выразили негодование провокацией СБУ со «смертью Бабченко»

Организация «Репортеры без границ» (RSF) 30 мая выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей с украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны». Об этом Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар заявил у себя в Твиттере, комментируя новость о том, что «убийство» журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ.

«Государствам всегда очень опасно играть с фактами, а тем более за спиной журналистов», – отметил Делуар, добавив что организация, конечно, очень рада узнать, что Аркадий Бабченко жив.

«Репортеры без границ» – влиятельная международная неправительственная организация. Миссия организации, заявленная на её сайте: «Защита свободы прессы, журналистов и сетян во всём мире»..