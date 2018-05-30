«Репортеры без границ» выразили негодование провокацией СБУ со «смертью Бабченко»
Организация «Репортеры без границ» (RSF) 30 мая выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей с украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны». Об этом Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар заявил у себя в Твиттере, комментируя новость о том, что «убийство» журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ.
«Государствам всегда очень опасно играть с фактами, а тем более за спиной журналистов», – отметил Делуар, добавив что организация, конечно, очень рада узнать, что Аркадий Бабченко жив.
«Репортеры без границ» – влиятельная международная неправительственная организация. Миссия организации, заявленная на её сайте: «Защита свободы прессы, журналистов и сетян во всём мире»..
Справка:
Напомним, Бабченко «воскрес» спустя почти сутки после того, как в него якобы стреляли в парадной его дома в Киеве. СБУ на пресс-конференции заявила, что задержаны и заказчик, и исполнитель убийства. Сам Бабченко порадовался, что его жизнь высоко оценили, за убийство журналиста якобы полагалась плата в 40 тысяч долларов.