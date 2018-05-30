«Святой источник» огня

Бутылка воды в форме футбольного мяча едва не стала причиной пожара в офисе у читателей «Фонтанки». Мы проверили — не монтаж.

«Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 бутылку воды в форме футбольного мяча, – привлекательно, по теме. Но вмешались законы физики. Читатели «Фонтанки», оставив ее на солнце, едва избежали пожара. Мы провели эксперимент и подтверждаем: вода – просто огонь.

Об инциденте с шарообразной бутылкой «Фонтанке» рассказали читатели. Первые пострадавшие купили новинку и поставили на пол в офисе. Когда в окна конторы заглянуло солнце, около бутыли появился заметный дымок, запахло паленым ламинатом. Оказалось, что сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает.

В редакции сначала решили, что это фейк или происки конкурентов IDS Borjomi – производителя воды. Потому был назначен эксперимент. Необходимая бутылка «Святого источника» обнаружилась в «Лэнде» на Владимирском. Чтобы ненароком не спалить редакцию на улице Зодчего Росси, практический тест мы провели на мостовой набережной Фонтанки. И вот чудеса: меньше минуты – и уже горит бумага, еще чуть-чуть — вспыхивает спичечный коробок. Это отчетливо видно на видео. Очевидно, что для запуска процесса без участия человека нужны лишь яркое солнце и случайность.

Все знают, что любые прозрачные бутылки с жидкостью на солнце лучше не оставлять. Однако опрошенные «Фонтанкой» эксперты-физики отметили, что именно выбранная производителем форма наиболее огнеопасна — по сути, это идеальная линза, описанная в школьном курсе физики.

«Конечно, форма влияет. Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка — это половинка от неё, цилиндрическая линза, — отметил Виктор Карасев, преподаватель кафедры общей физики СПбГУ. – Как утверждал Плутарх, Архимед при помощью линз и солнца поджег римский флот, который осадил Сиракузы. Все эти явления описывает наука – геометрическая оптика, которой 2000 лет».

«Если сравнивать сферу и цилиндр, то обычная цилиндрическая бутылка фокусирует свет только в одной плоскости. А сферическая линза – в двух плоскостях, и аккумулирует большее количество энергии», – добавляет физик-популяризатор Артем Коржиманов.

Интересно, что при обилии параметров, которыми простая пластиковая бутылка должна обладать, чтобы ее сертифицировало государство, форма никак не регламентируется. Представитель компании-производителя пластиковой тары «ПЭТ-Индустрия СПб» Лев Касимов поясняет, что регламентируется только материал бутыли.

«А форма может быть самой разной, – говорит Касимов. – Просто шарообразные бутылки редко встречаются, так как они неудобны при транспортировке – занимают очень много места».

Мы решили предупредить об опасных свойствах футбольной бутылки производителя – написали на горячую линию IDS Borjomi и отправили официальный запрос в компанию, попросив уточнить объемы производства лимитированной серии «Святого источника».

PR-менеджер компании Наталья Заславская точное число выпущенных «огненных бутылок» раскрывать не стала. Заметила только, что их продукт, выпущенный в упаковке шарообразного формата, соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам. И производитель гарантирует его качество и безопасность при соблюдении рекомендуемых условий хранения. «На каждой этикетке мы указываем: «Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия»», – пояснила Заславская.

Изготовитель сувенирной бутыли ООО «Мегапак» из подмосковного Видного на запрос «Фонтанки» не ответил. Зато сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов пообещал со своей стороны поставить в курс событий Роспотребнадзор.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

P. S. "Фонтанка" просит не считать эту публикацию разжиганием.

Но "Фонтанке" не привыкать к экспериментам с огнем. Например, ровно два года назад мы нашли производителя творога, чей продукт неожиданно горел. Подробнее читайте в материале "Пока горит творог"