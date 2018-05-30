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30.05.2018 19:59
Как копы делают такие убийства, как с Бабченко
Не знаю, как там в СБУ Киева, а «заказной» отдел угрозыска Петербурга таких операций, как с Бабченко, проводит штуки три в году. И делается это буднично.

Если бы не профессия ньюсмейкера – журналист, да не наши отношения с Украиной, то новость об убийстве мужчины по фамилии Бабченко попала бы в новостные ленты, наверное, только из-за наглости огнестрельного исполнения. Поэтому абстрагируемся, вспомним давно и хорошо отработанный оперативными подразделениями метод.

Кстати, кто отслужил в «убойном» отделе уголовного розыска, и не важно, в какой стране, хотя бы несколько лет – минимум обязательно слышал, а, скорее, принимал участие в подобных комбинациях.

Начинается все, как правило, с поступления оперативной информации, что кто-то кого-то собирается ликвидировать. Вы будете смеяться, но в большинстве случаев с оперативником ищет контакт сам исполнитель. Мотивы его, конечно, разные. Но в основном – шкурные. И деньги хочется заработать, а вернее, аванс себе прибрать, и на елку влезть. А последнее время заказчиков профессионалам не жалко, так как заказчики эти уже давно не из организованной преступной среды. То есть, извините, являются фраерами. 

Но в жизни все вариативно и, безусловно, оперативники сталкиваются с различными ситуациями. Самой комфортной для них считается непосредственное знакомство с самим заказчиком. Тогда полицейский с душой исполняет роль наемника. Понятно, что для этого нужна внешность, манера говорить, иномарка, в конце концов. Но, как вы понимаете, – это не самая большая проблема.

При таком варианте заранее составляются необходимые документы. Это процедура скучная, на суть вопроса не влияющая. Сотрудник обматывается спецтехникой и записывает все, что можно записать. В том числе и на видео. Кстати, обычно оборудуется его автомашина. 

Он обсуждает условия. Ведь иногда заказчику все едино – «как», а порой рождаются особые желания. Так, например, лет десять назад в Петербурге один красавец желал, чтобы его дама умерла трагически – упала в пролет лестницы на Васильевском. Некоторые хотят, чтоб задушили. Я попросил в полицейском главке статистику аналогичных раскрытий.

– Да, кто их считал. Раза три в году – точно.  

Оговорив нюансы, надо переходить к психокоррекции жертвы. Люди же разные. Одни с пониманием, другие полиции не доверяют, у третьих куча советников-имбицилов. Тут главное – держать товарища при себе и тотально контролировать. Бывает – родственников берут в долю, бывает – приходится расстраивать.  

Наконец, наступает время кончины. Якобы губят, делаем фото. Если уж очень надо, то можно и пострелять на улице. Но быстро надо подскочить и – тело в охапку. Долго-то лежать недвижимыми – умение сложное. Иногда территориалов-коллег ставят в известность, иногда – в темную.

И наступает момент убеждения заказчика. Тут все средства хороши. А легче всего через новостные ленты. Вот с Бабченко реально, получилось шумновато, но тут ведь не без политической параши, так что не до корректности.

Чуть позже тот же сотрудник под прикрытием или исполнитель, что пошел на сделку, встречается с заказчиком и вновь идет аудио и видеозапись. В идеале под технику ему отдают оставшуюся часть суммы и … в помещение входят люди в штатском. 

При таких доказательствах – шансы адвоката стремятся к нулю, а приговор к максимуму. Но, заметьте, уголовное дело все же нарисуют по покушению на убийство.

Если же вы про гам, комментарии и слезы, пролитые по Бабченко, то Козьма Прутков первый сказал: «Если тебе изменила жена, – радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству».

Евгений Вышенков

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