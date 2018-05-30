Акция памяти Бабченко у Соловецкого камня превратилась в праздник

Анонсированная депутатом Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским акция памяти «убитого» журналиста Аркадия Бабченко из скорбного мероприятия превратилась в праздник.

Несмотря на то, что еще до ее начала 30 мая стало известно, что Бабченко жив, Вишневский не стал отменять встречу, но сменил ее формат.

«Бабченко жив. Это очень здорово. К Соловецкому камню поеду, раз всех позвал. Но без цветов и свечей. Кто придёт – просьба тоже не приносить... Собственно, можно и не идти. И тем не менее, пусть лучше я буду чувствовать себя идиотом, но Аркадий будет жив», – написал депутат в Facebook.

Многие приехали на Троицкую площадь, не прочитав сообщение парламентария, и цветы легли к камню в память об узниках ГУЛАГа. Как передает корреспондент «Фонтанки», всем вновь пришедшим, а на акцию собрались около ста человек, присутствовавшие рассказывают последние новости. В итоге общий сбор стал праздником. К камню также пришли сотрудники полиции и попросили убрать плакаты, спорить с ними никто не стал.

Напомним, Бабченко «воскрес» спустя почти сутки после того, как в него якобы стреляли в парадной его дома в Киеве. СБУ на пресс-конференции заявила, что задержаны и заказчик, и исполнитель убийства. Сам Бабченко порадовался, что его жизнь высоко оценили, за убийство журналиста якобы полагалась плата в 40 тысяч долларов.