«Фонтанка» за 60 секунд — 30 мая

Главная новость дня – смерть Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой. «Убитый» накануне в Киеве журналист воскрес на пресс-конференции СБУ. И рассказал, что за его ликвидацию давали 40 тысяч долларов.

«Мост глупости» может дрожать от страха. Вопрос с ним в три дня взялся решить сам вице-губернатор Игорь Албин.

В Городской больнице № 15 скоро лечить пациентов будет просто некому – в анестезиологии и реанимации уже с 1 июня останется по два врача. Остальные подали заявления об увольнении. Причина — снижение зарплаты на треть.

В бывшем домике смотрителя Музея Суворова появились три тысячи фигурок солдатиков. Первый в России подобный музей получился уютным, как кабинет старого сказочника. Изучили экспозицию.

Новый наставник «Зенита» не очень большой любитель рассказывать о себе, но иногда удается его разговорить. «Фонтанка» проследила жизнь Сергея Семака в его собственных цитатах и составила свод правил.

ФАС впервые не постеснялась назвать виноватых в подорожании бензина. И указала на компанию Игоря Сечина.

Погода напомнит Петербургу, что он находится не в Краснодарском крае. Привыкшим к теплу петербуржцам придется поежиться — уже завтра придет похолодание. А в области и вовсе ждут заморозки.