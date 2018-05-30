Как хоронили живого Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко жив, его убийство - спецоперация. “Фонтанка” собрала реакцию на его смерть - до того, как стало известно, что она мнимая.

Журналист Аркадий Бабченко – жив. 30 мая в 17:20 СБУ объявила, что выстрелы в спину у входа в квартиру – инсценировка ради поимки заказчиков убийства. Сообщение о смерти появилось накануне в 21:30. И за сутки набралось немало комментариев о «погибшем» Бабченко – как скорбящих, так и язвительных. Как выяснилось, не все даже уже и рады его воскрешению.

Первым сообщил о покушении на Аркадия Бабченко заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", – написал он в соцсетях. Через некоторое время он узнал о смерти друга. «Убит. Я люблю тебя, Аркадий, ты был лучшим из всех. Остаться в Украине Аркадия убедил я. Будь я проклят», – сокрушался Муждабаев.

Спустя несколько часов в эфире телеканала 112 он уже давал политические оценки происходящему: «Считаю, что это тот случай, когда совершено кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство. Здесь нет никаких посторонних мотивов, потому что Аркадий был не связан ни с чем, кроме своей журналистской деятельности». Заказчиками преступления он заподозрил власти Российской Федерации.

Оперативно отреагировали в МИДе РФ. «Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль», – сообщили к ночи вторника представители ведомства.

Впрочем, днем 30 мая правоохранительные органы России хором высказались: готовы взять дело под свой контроль и помочь следствию Украины. Директор ФСБ Александр Бортников сравнил убийство Бабченко с покушением на Сергея Скрипаля, а также опроверг какое-либо отношение российской стороны к покушению на журналиста. «Глава ФСБ назвал «чушью» и «чистейшей воды провокацией» заявления властей Украины о причастности российских спецслужб к убийству Бабченко. «Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой», — заявил Бортников», – пишет РБК.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков поделился с журналистами сомнениями, что украинское следствие сможет достичь успеха: «Невозможно ожидать от киевского следствия, которое не нашло ни убийц Бузины, ни Шеремета, ни жертв Одессы, объективного расследования убийства Бабченко. Выводы предопределены заявлениями Гройсмана и Климкина. Расследование изначально будет заложником антироссийской позиции Киева».Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко была более сдержанна и человечна: "Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы ни относился к России, но этот человек в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье".

Более эмоциональными оказались депутаты Государственной думы: «Предатели, которые бегут на Запад, думают, что им обеспечат сладкую жизнь. Это как раньше – «теплая постель, горячая еда – сдавайтесь немцам». А на самом деле эти люди становятся просто расходным материалом для западных политиков, рискуя в любой момент быть убитыми или отравленными», – заявил СМИ Виталий Милонов.

Представитель ЛДПР Игорь Лебедев написал у себя в блоге: «В убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко, совершенном в Киеве, ключевым является слово «российского». Как бы ни относиться к тому, что писал Бабченко, а писал он отвратительные вещи, глумясь над жертвами происходивших в нашей стране катастроф, всё равно это убийство гражданина России».

Оппозиционер Илья Яшин извинился перед погибшим: «Когда-то мы были товарищами. Когда-то он помогал мне с докладом про Кадырова, хорошо зная тему: за спиной Бабченко две чеченские войны. Потом я прервал общение. Раздражал его максимализм и бесконечное «не скорблю». Он был простой и честный парень. Спи спокойно. Прости за всё».

Когда-то мы были товарищами. Когда-то он помогал мне с докладом про Кадырова, хорошо знаю тему: за спиной Бабченко две чеченские войны. Потом я прервал общение. Раздражал его максимализм и бесконечное «не скорблю». Он был простой и честный парень. Спи спокойно. Прости за всё. pic.twitter.com/7jxW1jynqD — Илья Яшин (@IlyaYashin) 30 мая 2018 г.

А вот писатель Захар Прилепин решил без купюр описать бывшего товарища и даже предположил, что как раз украинским властям было выгодно его устранение: «Аркаша долгое время был уверен, что это он пасёт свою паству. А это паства пасла его. Он стал её заложником. Ради паствы он начал звереть. Зверьё он кормил собой, озверевшим. Отсюда пошли его пляски на могиле доктора Лизы, на могиле Моторолы, на могиле любого умершего, погибшего, разбившегося, затоптанного русского, – приводит его мнение «Свободная пресса». – У Аркаши уже не было пути назад, он стал торчком — законченным, потерявшим совесть, с оловянными глазами человека, способного продать родную мать… Аркаша стал самоубийцей после первого же поста о крушении российского самолёта. Или даже после того поста из-под Славянска, про «…сегодня было жарко». Он рыл себе могилу последовательно и весело… Зачем его убили? Если в ближайшее время на Донбассе начнётся обострение — а со стороны ВСУ всё к этому готово, — причина убийства Бабченко сразу станет прозрачной. Его убили, потому что правящему Киеву нужен шум».

Журналист Дмитрий Стешин вспомнил в публикации в «Комсомольской правде», как Бабченко стал для него из друга врагом и даже чуть ли не собирался бомбить его в Славянске: «По-другому и не могла завершиться эта запутанная жизнь идеалиста и журналиста. Слишком уж взаимоисключающие понятия – журналистика и «борьба за правду» там, где ее нет по определению. Выбрал человек свою сторону линии фронта, постепенно, на политической великоукраинской волне и всеобщем антимоскальском психозе, стал эталонным, матерым русофобом».

Интересно, что воскрешению Бабченко оказались рады даже и не все. Блогер и светская львица от оппозиции Божена Рынска, еще накануне призывавшая выйти на митинг и писавшая, как ей тошно от смерти публициста, узнав о его жизни, поникла: «Меня из-за смерти Бабченко трясло полночи. Встретилась с Elena Nikitina и Юлия Щербатова, они не спали до середины ночи, девки плакали. Сердце болело. А это все постановка и комедия, вы хотите сказать??? Ну и мерзость, ну и мерзость. Такими вещами не разыгрывают, не шутят. Это не повод для театральной постановки! Нельзя играть в такое, это не шуточки. Чума на оба ваших дома, товарищи».

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"