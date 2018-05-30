СБУ показала видео задержания заказчика «убийства» Бабченко

Заказчика убийства журналиста Аркадия Бабченко задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг. Видео было опубликовано на YouTube 30 мая, после «воскрешения» журналиста.

На кадрах видно, как трое мужчин в штатском заламывают руки предполагаемому заказчику, надевают на него наручники и сажают в микроавтобус. Все это происходит днем у паркинга, на кадрах видны люди, которые снимают процесс задержания на мобильный телефон.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. Сам Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов.