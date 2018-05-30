КС защитил «обрусевших» мигрантов

Гражданин Вьетнама, своевременно не продливший вид на жительство в РФ, через Конституционный суд нашёл способ не возвращаться на давно покинутую родину. Выдворять из России необязательных иностранцев можно, но шанс остаться у них всё-таки есть.

Как следует из постановления, 30 мая опубликованного на сайте КС, обрусевшие иностранцы вправе рассчитывать на лояльность российских властей при нарушении правил миграционного учёта, если до этого жили в соответствии с законами. Государство не должно оставлять без внимания и уважения качество и длительность сложившихся правоотношений и выгонять из России за единственную ошибку, указали судьи Конституционного суда, рассматривая дело 55-летнего вьетнамца Нгуен Чонг Хая.

Чонг Хай уехал из Вьетнама ещё до распада СССР, и в 1987-м обосновался сначала в Мариуполе, потом перебрался в Тольятти, откуда переселился в Воронеж. За тридцать лет он ни разу не покидал Россию, обзавёлся женой и дочерью и утратил связь с родственниками. Вид на жительство оформлял и продлевал исправно, за помощью обращался к посредникам, чтобы избежать юридических ошибок. В 2012 году из-за финансовых проблем в семье воспользоваться чужой помощью не смог, самостоятельно с документами не справился и пропустил положенные по закону сроки. Результатом стали две тысячи рублей штрафа и административное выдворение из России. Добиться послаблений и восстановить срок на подачу документов, несмотря на наличие семьи в России, он не смог: в судах и УФМС отказали.

Конституционный суд с вьетнамцем согласился частично. Нормы статьи 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Конституции не противоречат, но не учитывать устойчивую связь между иностранцем и Россией, которая сложилась на основе его длительного пребывания, и отсутствие прегрешений нельзя. Дело Чонг Хая необходимо пересмотреть, а суды не вправе формально констатировать правомерность отказа в продлении срока действия вида на жительства. Кроме того, в КС не исключили возможность корректировки действующего законодательства.