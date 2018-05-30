Порошенко поблагодарил СБУ и повелел приставить охрану к Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил приставить охрану к российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье, заодно поблагодарил Службу безопасности страны за "блестящую операцию". Об этом он написал в "Твиттере" 30 мая.

"Поздравляю @servicessu с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем ​​становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Вряд ли Москва успокоится – поручил оказать Аркадию и его семье охрану", – на радостях заявил Пётр Алексеевич.

Вітаю @servicessu з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії. Навряд чи Москва заспокоїться – доручив надати Аркадієві та його родині охорону pic.twitter.com/y9rwNukt1j — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.

Ранее 30 мая СБУ заявила о чудесном "воскресении" Бабченко, все его убийство оказалось инсценировкой для поимки агентов российских спецслужб, якобы готовивших не только это покушение, но и серию терактов на территории Незалежной. Самому Бабченко пришлось также появиться перед журналистами в новой ипостаси – кающегося "живца".